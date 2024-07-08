GMA: Япония и Филиппины подписали пакт о разрешении на размещение войск

Япония и Филиппины подписали оборонный пакт на усиление сотрудничества. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные агентства GMA.

Соответствующий документ дает странам право размещать войска на территории друг друга. Основной задачей станет проведение совместных учений и гуманитарных операций.

Известно, что со стороны Японии на церемонии присутствовали министр иностранных дел Камикава Еко и глава Минобороны Кихара Минору.

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