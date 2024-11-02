«Глубоко противно». В МВФ нахамили представителю России

Исполнительный директор от РФ Можин заявил о хамстве на заседаниях в МВФ

Исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что на заседаниях совета директоров МВФ часто звучат оскорбления и хамство в его сторону. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Мне хамят, <…> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — сообщил Можин.

Он отметил, что такое отношение стало причиной его ухода с поста. Сейчас фонд в самом плачевном состоянии «за все три с лишним десятилетия» его службы. Такое положение дел является следствием политизации, считает директор.

Ранее Международный валютный фонд отложил консультации с Россией на неопределенный срок. До этого представители западных стран хотели допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с российской стороной.