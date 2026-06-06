Глобальные риски и возможности: как меняется карта мировой энергетики?

Конфликт на Ближнем Востоке с перекрытием Ормузского пролива подтолкнул мир на край энергетического кризиса и повысил угрозу срыва стабильности поставок нефти и газа по всему миру. В этих условиях новой главной транспортной артерией для танкеров может стать Северный морской путь.

Об этом в ходе выступления с ключевым докладом «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?» на энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что перенаправление поставок через Северный морской путь не только спасет мир от энергетического кризиса, но и сократит время и стоимость перевозок.

«Функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволить сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в 1,5–2 раза и снизит затраты на 20–30%», — заявил Сечин.

Участники заседания отметили, что мировая экономика вступила в период стратегической турбулентности и смены глобальных лидеров. Китай подготовился к предстоящей трансформации лучше всех и по многим аспектам опередил США. Главным драйвером роста потребления нефти в мире станет Индия.

«Следующие 10 лет именно эта страна обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть. По оценке Международного энергетического агентства, к 2035 году потребление нефти в Индии достигнет почти восьми миллионов баррелей в сутки», — заявил Сечин.

Россия сохранит статус глобального гаранта энергетической безопасности. Объемы поставок нефти и газа из недр страны остаются фундаментом стабильности для всего глобального рынка.