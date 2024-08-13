Главу Ватиканского суда заподозрили в связях с мафией
Президента Ватиканского суда Пиньятоне заподозрили в пособничестве мафии
Председатель суда Ватикана Джузеппе Пиньятоне находится под следствием по подозрению в сотрудничестве с мафией в начале 1990-х годов. Об этом сообщило агентство Ansa.
Уголовное дело против Пиньятоне инициировали прокуроры Государственной полиции. Силовики предположили, что он виновен в пособничестве и подстрекательстве, а также связях с отдельными представителями итальянской мафии.
Сенатор Маурицио Гаспарри объявил о своем намерении представить в парламент результаты расследования сицилийских судей о связях Пиньятоне с мафией.
«Мы быстро передадим это дело в Комиссию по борьбе с мафией», — сказал он.
Также силовики не исключили, что подозреваемый имеет отношение к серии случаев с порчей ценных улик против представителей мафии.
В сентябре 2023 года стало известно, что один из главарей банды «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро впал в кому и умер в тюрьме.