Главу МИД Германии сравнили с контрабандистом после визового скандала

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обязана оставить свой пост после незаконной выдачи въездных виз для мигрантов из Сирии, Афганистана, Турции и Пакистана. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написала сопредседатель политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

В своем посте депутат написала, что под руководством Бербок ведомство превратилось в контрабандиста, который переправил в Германию тысячи нелегальных мигрантов без каких-либо оснований.

«Прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств», — написала Вайдель.

Скандал в Германии разразился после статьи в журнале Focus. Журналисты выяснили, что сотрудники посольств в странах Ближнего Востока и Африки выдали разрешения на въезд более 12 тысячам мигрантов, не имеющих официальных паспортов и документов.

В МИД назвали подобные случае единичными. Но в Федеральной полиции уточнили, что против высокопоставленных дипломатов возбудили три уголовных дела и сейчас идет расследование.

В сентябре прошлого года подобный скандал разразился с посольствами Польши в странах Азии и Африки. Дипломаты продавали визы для трудовых мигрантов. После начала скандала свой пост покинул заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, еще семь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках.