Главу МИД Абхазии отправили в отставку | 360°

Мир 07 мая 2024, 18:03 Главу МИД Абхазии отправили в отставку МИД Абхазии: Ардзинба подал заявление об отставке из-за перехода на новую работу РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу. Обязанности министра сейчас исполняет заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба, сообщила пресс-служба главы государства.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», — отметили в указе.

Реклама

По данным медиацентра МИД Абхазии, отправленный в отставку министр Инал Ардзинба сам подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы.

Ардзинба поблагодарил всех, «с кем добивался результатов», за проделанную работу. Также он сообщил, что сейчас находится в Москве.

Ранее свой пост покинул генеральный директор судебного департамента Верховного суда России Александр Гусев. Он занимал эту должность с 2000 года.