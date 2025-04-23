Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна изучит историю Крыма, чтобы восполнить свои пробелы. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он иронично подчеркнул, что будучи пионеркой Каллас не нужно было пропускать уроки истории в школе об отношениях Советского Союза с мировыми державами после революции 1917 года.

«В 1922 году СССР признала Германия, затем и другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. Первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма», — сказал депутат.

По словам Ивлева, существуют объективные мировые процессы, которые не зависят от «скороспелых европейских политиков».

Ранее Каллас в интервью Agence France-Presse заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. Она также отвергла возможное признание США полуострова частью России.