Главный тренер клуба Роналду «Ан-Наср» Луиш Каштру покинул пост

Главный тренер саудовской футбольной команды «Аль-Наср» Луиш Каштру уходит с поста. Об этом заявил клуб в соцсети X .

В июле прошлого года он стал тренером клуба «Аль-Насра», в котором играет футболист Криштиану Роналду. За время наставничества Каштру команда получила трофей, победив в Арабской лиге чемпионов.

По данным журналистов, новым тренером «Аль-Насры» может стать бывший наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли.

В понедельник клуб встретился на игровом поле с иракской командой «Аль-Шорта» (1:1) в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов. В прошлом месяце «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 1:4 в финале Суперкубка Саудовской Аравии. После этого Роналду проявил неуважение к оппонентам, вытерев промежность шарфом с их символикой.