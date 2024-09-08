Главный соперник Мадуро на президентских выборах сбежал из Венесуэлы

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы, главный соперник Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа сбежал из страны. Об этом сообщила вице-президент Делси Родригес в Telegram-канале .

«Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе», — написала она.

По ее словам, политик попросил политическое убежище у испанского правительства. Контрольный суд Венесуэлы выдал ордер на задержание Гонсалеса, который не явился по повестке для дачи показаний.

Накануне МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда и потребовал выдать ордер на арест Мадуро. Дипломаты объяснили свой призыв ухудшением ситуации в Венесуэле — после выборов по стране прокатилась волна беспорядков.