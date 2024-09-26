Глава венгерского МИД Сийярто призвал начать мирные переговоры по украинскому конфликту

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что единственный способ решить конфликт на территории Украины — это начать мирные переговоры.

Он добавил, что венгерская сторона продолжит продвигать мирные инициативы и содействовать завершению конфликта.

«Это наше весьма понятное мнение, и мы будем продвигать его в будущем», — сказал он.

Ранее во время выступления на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сийярто сообщал, что «поставки оружия ВСУ не смогли поменять ситуацию на поле боя».