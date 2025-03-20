Глава вече народов Республики Сербской пожелала Лукашенко вечно править страной

Председатель вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Сребренка Голич пожелала белорусскому лидеру Александру Лукашенко оставаться вечным президентом страны. Пожелания политику она передала на личной встрече, фрагмент их разговора опубликовал Telegram-канал «Пул первого» .

Голич поздравила Лукашенко с переизбранием на должность. По ее словам, политик это заслужил.

«Передаю самые искренние поздравления и пожелания руководить страной и быть вечным президентом Белоруссии», — сказала она.

Глава государства поблагодарил гостью за приятные слова и отметил, что будет стараться.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Лукашенко набрал 86,82% голосов. Итоговая явка составила 85,70%. Инаугурация лидера пройдет 25 марта.

Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу и отметил, что победа на выборах указывает на его высокий политический авторитет и поддержку населения.