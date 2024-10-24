Глава ВАРМСУ Гусева назвала уникальной возможностью соглашение с Ассоциацией мэров городов Китая

Делегация Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) во главе с ее сопредседателем Ириной Гусевой нанесла визит в Китай. На встрече обсуждались вопросы укрепления межмуниципального сотрудничества, сообщил RuNews24.ru.
Участниками мероприятия также стали мэры Красноярска, Южно-Сахалинска, Артема и Троицка. В ходе собрания стороны заключили Соглашение о сотрудничестве между ВАРМСУ и Китайской ассоциацией мэров.
«Это уникальная возможность для глав продемонстрировать инвестиционную привлекательность своих городов, своих муниципалитетов на высоком межгосударственном уровне», — заявила Гусева.
Она также указала на успехи в комплексной работе по налаживанию экономических связей с КНР. Глава ВАРМСУ призвала российские муниципалитеты участвовать во взаимовыгодных проектах с соседними странами.
Конкурс исполнителей патриотической песни пройдет в Зарайске 3 ноября
Auchan собрался продавать российские активы
Пилота, чей самолет коснулся ВПП хвостом в Сочи, уволили
Студенты ГСГУ выиграли серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону
Более 30 выпускников школ выполнили нормативы ГТО в Люберцах
Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте