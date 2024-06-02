Глава UFC пообещал пригласить Путина на турнир

Глава UFC Уайт заявил о желании увидеть Путина на турнире в России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть президента Владимира Путина на одном из турниров. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляцию которой провели организаторы состязаний.

Глава UFC пообещал пригласить российского лидера на одно из мероприятий, если турнир будет проходить в России. Он назвал честью присутствие президента на поединке.

«Конечно, если мы приедем в Россию, мы будем рады видеть президента», — указал Уайт.

В ночь на 2 июня в Ньюарке прошел главный поединок UFC 302 — на ринге встретились россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Победу одержал 32-летний российский боец, он защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в третий раз. В пятом раунде спортсмен отправил противника в технический нокаут после удушающего приема.