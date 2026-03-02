Глава Space Travel Мурадян заявил, что туроператоры обеспечат бесплатную замену жилья туристам в Дубае

Российские туроператоры гарантируют своим клиентам бесплатное жилье взамен номеров отелей в Дубае, отказавшихся продлевать срок проживания. Об этом сообщил ИА НСН гендиректор оператора Space Travel и представитель Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.

По словам эксперта, власти Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби запретили владельцам гостиниц принудительно выгонять гостей, обязавшись покрывать возможные издержки самостоятельно. Эмират Дубай обратился к местным объектам размещения с рекомендациями сохранять прежние условия пребывания туристов, однако возмещение расходов никому обещано не было.

При возникновении проблем туристам советуют оставаться на месте и поддерживать связь с оператором. Гостиницы, игнорирующие рекомендации властей, будут заменены на аналогичные объекты отдыха бесплатно силами российского турбизнеса. Таким образом, российские туристы защищены от непредвиденных финансовых затрат в ситуации неопределенности вокруг продления брони.