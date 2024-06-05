Глава РЗС Злочевский: недопуск зерна из РФ к программе ООН не станет причиной новой «арабской весны»

Производители из РФ столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам Всемирной продовольственной программы ООН. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По его мнению, потребители в странах «третьего мира» действительно понесут большой ущерб из-за таких мер. Однако данное решение не станет причиной масштабных политических потрясений вроде «арабской весны» 2011 года, отметил специалист.

Эксперт напомнил, что российская сторона осуществляет соответствующие гуманитарные проекты и без содействия ООН.