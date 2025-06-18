Глава Роскосмоса Баканов заявил, что запуск российской орбитальной станции согласуют с NASA
С 2027 года Роскосмос начнет выводить на орбиту модули российской космической станции вместо МКС. Подробности рассказал глава корпорации Дмитрий Баканов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, дата запуска самой станции будет согласована с NASA.
«Новые орбитальные группировки связи, ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли — прим. ред.) и навигации. Будем российскую орбитальную станцию разворачивать вместо МКС», — отметил Баканов.
Руководитель Роскосмоса выразил надежду, что в будущем Россия найдет свое место во всех технологических трендах, связанных с космонавтикой.
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