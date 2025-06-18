Глава Роскосмоса Баканов заявил, что запуск российской орбитальной станции согласуют с NASA

С 2027 года Роскосмос начнет выводить на орбиту модули российской космической станции вместо МКС. Подробности рассказал глава корпорации Дмитрий Баканов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, дата запуска самой станции будет согласована с NASA.

«Новые орбитальные группировки связи, ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли — прим. ред.) и навигации. Будем российскую орбитальную станцию разворачивать вместо МКС», — отметил Баканов.

Руководитель Роскосмоса выразил надежду, что в будущем Россия найдет свое место во всех технологических трендах, связанных с космонавтикой.