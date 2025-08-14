Глава РФПИ Дмитриев примет участие в саммите на Аляске

Reuters: глава РФПИ Дмитриев будет участвовать в саммите России и США на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев примет участие в предстоящей встрече российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«Спецпредставитель президента России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев будет участвовать в саммите на Аляске», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в саммите также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это подтвердил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

Встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 15 августа, в на военной базе Эльмендорф — Ричардсон.