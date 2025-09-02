Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал причину негативных публикаций западных СМИ о государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его мнению, многие западные страны сталкиваются с экономическим кризисом, вызванным замедленным ростом экономики, неконтролируемой миграцией и отказом от поставок российского газа. Именно эти факторы вызывают опасения и становятся причиной появления отрицательных отзывов.

Сейчас же участники ШОС активно развивают сотрудничество, реализуя новые проекты и укрепляя партнерские отношения. В этот период Китай принимает очередной саммит организации, проходящий в городе Тяньцзинь, где собрались лидеры стран, среди которых Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди.