Глава парламента Крыма Константинов назвал маневрами угрозы Вэнса в адрес России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов счел политическими маневрами угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса в адрес России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нам надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих», — сказал Константинов.

Парламентарий напомнил, что на Западе активно маневрируют в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи.

Он обратил внимание, что в перечень задач, стоящих перед Россией, не входит понравиться западным политикам. Глава крымского парламента призвал заставить США и ЕС считаться с Россией.

Ранее Вэнс пригрозил России дурными последствиями при отказе от переговоров.