Глава Мурманской области Чибис: раскатка Севморпути сместит вектор мировой торговли в Арктику

России выгодно развивать Северный морской путь как с экономической, так и с военной точки зрения. Такое заявление сделал глава Мурманской области Андрей Чибис, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, именно в данном регионе находятся запасы полезных ресурсов, например редкоземельных металлов и углеводородов. Проекты в Арктике, составляя 15% внутреннего валового продукта, «кормят» РФ, пояснил губернатор.

«Раскатка Севморпути сместит вектор мировой торговли для многих стран в Арктику», — добавил Чибис.

Он также отметил, что коридор используется для вывоза и продажи отечественной продукции дружественным странам, что принципиально важно для России.