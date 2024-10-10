Интеллектуальный уровень дискуссий в Евросоюзе, связанных с украинским конфликтом, является «не очень высоким». Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, большинство членов организации имеют провоенную позицию. Именно поэтому венгерская сторона неоднократно подвергалась критике.
«У нас в этом вопросе большие разногласия с ЕС», — отметил глава ведомства.
Вместо контраргументов, добавил Сийярто, участники объединения предъявляют обвинения и поднимают вопрос о финансовых санкциях.
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