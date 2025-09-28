Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи отправилась с визитом в Китай

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Пекин для переговоров с китайским коллегой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией <…> на специальном самолете вылетела из Пхеньяна в КНР», — указали журналисты.

Главу МИД Северной Кореи пригласил в Китай министр иностранных дел страны Ван И.

На церемонии в международном аэропорту Пхеньяна Чхве Сон Хи провожали сотрудники МИД и посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь.

Ранее стало известно, что у Северной Корее появилось «секретное оружие». По словам главы КНДР Ким Чен Ына, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.