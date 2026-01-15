Глава МИД Ирана сделал заявление по ядерной программе

Иран даст гарантию, что его ядерная программа навсегда останется мирной, но взамен на снятие санкций. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News .

Журналист поинтересовался у дипломата, на какие уступки готов пойти Тегеран, чтобы вернуться за стол переговоров. С учетом того, что сейчас Исламской Республике угрожают военной атакой США и Израиль.

«Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <…> гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты», — ответил Аракчи.

Кроме того, иранский дипломат отметил, что Тегеран не готов обсуждать отказ от своей ракетной программы. Баллистические ракеты необходимы для обеспечения безопасности Исламской Республики, ее обороны.

Ранее в США сообщили, что страны Персидского залива призвали Вашингтон отказаться от ударов по Ирану, заявляя, что это может резко уронить цены на нефть. Саудиты подчеркнули, что не позволят использовать свое воздушное пространство для ударов по Исламской Республике.