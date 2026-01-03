Глава «Яд Вашем» объяснил отказ Зеленскому в выступлении в 2022 году

Глава «Яд Вашем» Даян рассказал о запрете Зеленскому выступить в мемориале

Израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» посвящен истории холокоста и трагедии еврейского народа. Поэтому выступление украинского лидера Владимира Зеленского там было бы неуместным. Об этом в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил председатель мемориала Дани Даян.

Он подчеркнул, что лично дал отказ на предложение Зеленского провести его выступление перед 300 гостями с трансляцией по всему миру.

«Не каждое военное преступление является геноцидом, не каждый геноцид является холокостом», — заявил Даян, объяснив свой отказ.

Также руководитель мемориального комплекса добавил, что во время массового уничтожения евреев на Украине в ВОВ в нем принимали участие местные жители.

«„Яд Вашем“ посвящен жертвам холокоста. Так и должно быть. Это решение не означает отсутствия солидарности с Украиной, но служит защите исторической ценности», — добавил Даян.

Не добившись разрешения выступления в «Яд Вашем», украинский лидер Владимир Зеленский выступил в кнессете по видеосвязи. Его обвинения Израиля в нейтралитете вызвали возмущение местных депутатов.