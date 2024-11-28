Глава ГТС «Дистрибуция» Шишко: смена власти в США не слишком повлияет на российский авторынок

По его мнению, смена власти в Соединенных Штатах не слишком повлияет на сферу торговли машинами в РФ. Однако реализация планов нового американского лидера запустить торговую войну с Китаем может сыграть на руку России, добавил специалист.

«Чем хуже будут продаваться китайские автомобили в Америке и Европе, тем проще нам будет договориться и дешевле их ввозить в Россию», — пояснил Шишко.

Даже такие обстоятельства, добавил эксперт, вряд ли спровоцируют заметный всплеск интереса к электромобилям в РФ.