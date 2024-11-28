Глава ГТС «Дистрибуция» Шишко: смена власти в США не слишком повлияет на российский авторынок
Генеральный директор ГТС «Дистрибуция» Максим Шишко рассказал, что ждет российский авторынок после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Слова эксперта опубликовал «Ридус».
По его мнению, смена власти в Соединенных Штатах не слишком повлияет на сферу торговли машинами в РФ. Однако реализация планов нового американского лидера запустить торговую войну с Китаем может сыграть на руку России, добавил специалист.
«Чем хуже будут продаваться китайские автомобили в Америке и Европе, тем проще нам будет договориться и дешевле их ввозить в Россию», — пояснил Шишко.
Даже такие обстоятельства, добавил эксперт, вряд ли спровоцируют заметный всплеск интереса к электромобилям в РФ.