Глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпуров поддержал сотрудничество России и США

За редкоземельными металлами стоит будущее энергетики всего мира, поэтому партнерство России и США в этой отрасли будет выгодно для обеих сторон. Об этом заявил генеральный директор «Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров в интервью ИА НСН.
«Совместная кооперация всегда хороша. Кроме того, для добычи этих металлов необходима технология», — отметил эксперт.
Шпуров добавил, что Россия вместе с новыми территориями — один из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов. Особое внимание сейчас уделяется добыче элементов из гидроминерального сырья: на нефтяных или газовых месторождениях, из попутных вод.
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