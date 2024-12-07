Глава Делового совета ШОС Канавский: в условиях санкций бизнес найдет решение, которое позволит наладить сотрудничество

Глава Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сергей Канавский в рамках Открытой студии «ФедералПресс» , которая работает на Международной неделе бизнеса в Уфе, рассказал о том, как санкции влияют на деловые связи России с другими партнерами.

Канавский отметил, что санкции, как и любые другие сложности и преграды в деловой среде, влияют на взаимодействие между участниками ШОС.

«ШОС — это активный участник международного процесса. Любые препоны, любые преграды, которые выстраиваются искусственно, становятся триггером для запуска негативных последствий в агрегации торгово-экономических цепочек», — пояснил Канавский.

Но все эти преграды не означают, что Россия не может наладить партнерство внутри организации, добавил он.

«Вода всегда найдет свой путь обхода любой стенки. Действительно, страны говорят, зачем мы должны кого-то слушать, реагировать на санкции? Бизнес найдет дорогу, которая позволит ему сотрудничать», — отметил Канавский.

Он также добавил, что международная неделя бизнеса в Уфе как раз предоставляет прекрасные возможности для налаживания бизнес-контактов с партнерами из дружественных стран.