Глава Делового совета БРИКС Барриентос назвал энергетику одним из главных направлений развития объединения

Глава Делового совета БРИКС Висенте Барриентос обозначил ключевые тенденции развития организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» . Среди приоритетов объединение выделяет расширение взаимодействия в сфере энергетики и создание альтернативных финансовых механизмов.

Барриентос подчеркнул важность укрепления энергетического партнерства и разработки новых финансовых инструментов, позволяющих снизить зависимость от доллара. Важнейшей задачей также стало открытие новых рынков сбыта, включая Африку, с целью диверсификации экспорта и поддержки экономики стран-участников.

Кроме того, Барриентос предложил провести масштабный бразильский карнавал в России, однако точные сроки мероприятия пока неизвестны.