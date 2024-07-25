Глава Чехии: мирные переговоры по Украине бессмысленны без России и Китая

Проводить мирные переговоры по российско-украинскому конфликту без участия Китая и России абсолютно бессмысленно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел агентству ČTK .

При этом Петр Павел подчеркнул, что России нужно пересмотреть предъявляемые к Киеву требования относительно начала диалога об урегулировании конфликта.

Петр Павел также отметил, что на мирной конференции в Швейцарии не планировалось подписание мирного договора, сообщила «Национальная служба новостей».