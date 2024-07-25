Глава Чехии: мирные переговоры по Украине бессмысленны без России и Китая
Проводить мирные переговоры по российско-украинскому конфликту без участия Китая и России абсолютно бессмысленно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел агентству ČTK.
При этом Петр Павел подчеркнул, что России нужно пересмотреть предъявляемые к Киеву требования относительно начала диалога об урегулировании конфликта.
Петр Павел также отметил, что на мирной конференции в Швейцарии не планировалось подписание мирного договора, сообщила «Национальная служба новостей».
Занятия и мастер-классы организуют для людей с ОВЗ в Мытищах
Турнир на Кубок Александра Овечкина | Ovi Cup пройдет в Мытищах 10 августа
Промышленный альпинист свалился в 18-метровую трубу в Москве
«Надо помогать людям». Спасший младенца в Москве курьер мог стать полицейским
Москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных
Центр крови Подмосковья назвал востребованными 1, 2 и 4 отрицательные группы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте