Глава Чехии: мирные переговоры по Украине бессмысленны без России и Китая

Проводить мирные переговоры по российско-украинскому конфликту без участия Китая и России абсолютно бессмысленно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел агентству ČTK.

При этом Петр Павел подчеркнул, что России нужно пересмотреть предъявляемые к Киеву требования относительно начала диалога об урегулировании конфликта.

Петр Павел также отметил, что на мирной конференции в Швейцарии не планировалось подписание мирного договора, сообщила «Национальная служба новостей».

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте