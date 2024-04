Гитару Джона Леннона из фильма «На помощь!» выставят на аукционе Julien’s Auctions в США | 360°

Мир 24 апреля 2024, 15:53 Гитару Джона Леннона из фильма «На помощь!» выставят на аукционе Julien’s Auctions в США

Читать 360 в

Аукционный дом Julien’s Auctions в США выставит на продажу знаменитую гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона. Ее использовали в фильме «На помощь!», снятом в 1965 году, написал американский журнал Rolling Stone.

Музыкальный инструмент также появлялся в клипах ливерпульской четверки It Is Only Love, I Have Just Seen a Face, Girl, рассказало ИА НСН.

Реклама

Предварительная стоимость гитары составляет 600-800 тысяч долларов.