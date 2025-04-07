Он приходится родным братом временному президенту страны Ахмеду аль-Шараа. По информации сайта «Блокнот», прежде работал по специальности в Воронеже, где окончил медицинский институт. У врача была хорошая репутация среди пациентов.

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России вместе с семьей, тоже был врачом по образованию, но специализировался на офтальмологии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в марте охарактеризовал ситуацию в Сирии как взрывоопасную, при этом подчеркнув, что Россия хотела бы видеть страну процветающей, дружественной и стабильной.