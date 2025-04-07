Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии
Врач-гинеколог Махер Хусейн аль-Шараа станет новым главой администрации президента Сирии. Об этом сообщило издание Al Araby.
Он приходится родным братом временному президенту страны Ахмеду аль-Шараа. По информации сайта «Блокнот», прежде работал по специальности в Воронеже, где окончил медицинский институт. У врача была хорошая репутация среди пациентов.
Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России вместе с семьей, тоже был врачом по образованию, но специализировался на офтальмологии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в марте охарактеризовал ситуацию в Сирии как взрывоопасную, при этом подчеркнув, что Россия хотела бы видеть страну процветающей, дружественной и стабильной.