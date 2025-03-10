Герой России Липовой призвал привлечь миротворцев для налаживания ситуации в Сирии

Власти России и США запросили экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии на 10 марта. Страны обсуждают вопрос о введении в Сирию миротворческого контингента для урегулирования критической обстановки, возникшей на фоне гражданской войны. Об этом сообщил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью ИА НСН.
«Спасти ситуацию сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН. Это позволит разъединить враждующие стороны и начать переговоры, которые устроили бы всех», — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что в решение проблемы не должны вмешиваться страны, которые могут привести к дополнительному всплеску насилия. Среди этих государств — Турция и ОАЭ.
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