Герой России Липовой призвал привлечь миротворцев для налаживания ситуации в Сирии

Власти России и США запросили экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии на 10 марта. Страны обсуждают вопрос о введении в Сирию миротворческого контингента для урегулирования критической обстановки, возникшей на фоне гражданской войны. Об этом сообщил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью ИА НСН .

«Спасти ситуацию сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН. Это позволит разъединить враждующие стороны и начать переговоры, которые устроили бы всех», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что в решение проблемы не должны вмешиваться страны, которые могут привести к дополнительному всплеску насилия. Среди этих государств — Турция и ОАЭ.