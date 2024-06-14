Германист Камкин заявил, что в странах ЕС устали придумывать новые санкции

Члены Евросоюза никак не могут принять 14 пакет санкций, потому что уже устали придумывать новые ограничения. Об этом радио Sputnik рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин.

По его словам, в ЕС пытаются найти новые области, на которые они еще не пытались давить. Однако каждая вызывает бурные дискуссии. Кроме того, процесс введения нового пакета тормозит и Германия.

«Все меньшая скорость принятия решений говорит о том, что, во-первых, уже устали придумывать очередные ограничения. Во-вторых, европейский бизнес все-таки не теряет надежды каким-то образом вернуться в „режим нормальности“», — отметил эксперт.

Он добавил, что в то же время в европейском обществе не могут не понимать, что вернуться к прежним отношениям становится почти невозможным.