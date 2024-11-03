Германию обвинили в подрыве «духа и единства» Евросоюза

Решение немецкого правительства о введении пограничного контроля с некоторыми странами подорвало дух и единство Евросоюза. Об заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Globa l.

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявили в эфире.

По мнению журналистов телеканала, действий, подобных немецким ограничениям, будет значительно больше. Это может стать финалом Европейского союза.

С середины сентября Германия ввела усиленный пограничный контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией Германия проводит с октября прошлого года.

Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила ранее, что после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit. АдГ стремится устранить «дефицит демократии» и ограничить полномочия Европейской комиссии.