Германия продлила внешнее управление активами «Роснефти» на полгода
Правительство Германии продлило внешнее управление активами компании «Роснефть» до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило министерство экономики ФРГ на официальном сайте.
«Правительство Германии продлевает <…> срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства», — сообщило ведомство.
Власти аргументировали это тем, что «Роснефть» продемонстрировала, что продажу Rosneft Deutschland завершат до конца года.
В феврале этого года стало известно, что власти Германии хотя национализировать немецкие дочерние компании «Роснефти». Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года.