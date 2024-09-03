Германия продлила внешнее управление активами «Роснефти» на полгода

Правительство Германии продлило внешнее управление активами компании «Роснефть» до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило министерство экономики ФРГ на официальном сайте .

«Правительство Германии продлевает <…> срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства», — сообщило ведомство.

Власти аргументировали это тем, что «Роснефть» продемонстрировала, что продажу Rosneft Deutschland завершат до конца года.

В феврале этого года стало известно, что власти Германии хотя национализировать немецкие дочерние компании «Роснефти». Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года.