Германия продаст Бразилии предназначавшиеся для ВСУ танки Leopard

Германия может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, от которых отказалась Украина. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

По данным журналистов, танки и БМП отремонтировали и обновили на площадке немецкой компании KNDS. Всего в партию вошли 65 подержанных Leopard 2A6 и 78 БМП Marder 1A5. Официальных подтверждений отказа властей Украины от техники не было.

ВСУ имеют в распоряжении 81 танк Leopard 2. Большую часть машин уже уничтожили. Западные аналитики подтвердили потерю украинскими бойцами 42 танков.

После помощи Украине на складах в Германии остались 68 изношенных обычных танков 2А6, они модернизации не подлежат.

Ранее в ВСУ признали, что западной техники недостаточно для того, чтобы восполнить дефицит бронетехники. При этом большинство из 178 поставленных Германией танков Leopard I за два года украинские военнослужащие так и не интегрировали.