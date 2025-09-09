Германия передала ВСУ первые пусковые установки Patriot

Вооруженные силы Украины получили первые пусковые установки двух комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по вопросам военной помощи, сообщило агентство Reuters .

По словам Писториуса, ФРГ окажет поддержку украинскому военно-промышленному комплексу, закупив беспилотники большой дальности.

Также министр заявил о планах заключить контракты с оборонными предприятиями Украины. Общая сумма сделки составит около 300 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Германия предложила украинским властям свою поддержку в виде финансирования двух батарей Patriot, кроме того, она ведет переговоры с другими странами о расширении помощи.

О своей готовности участвовать в оплате систем ПВО заявила и Норвегия. Для этой цели она выделит около семи миллиардов крон.