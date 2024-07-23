Германия отказалась оглашать ход расследования подрывов «Северных потоков»

«Известия»: власти ФРГ не планируют оглашать ход расследования взрывов на СП

Немецкое правительство не планирует обнародовать детали расследования диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ властей на запрос оппозиции в бундестаге.

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», — утверждает немецкий кабмин.

Правительство указало, что оно не обеспечивало «особую безопасность» газопроводов до взрывов.

Ранее на пресс-конференции в ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках».