Германия отказалась оглашать ход расследования подрывов «Северных потоков»

«Известия»: власти ФРГ не планируют оглашать ход расследования взрывов на СП

Фото: РИА «Новости»

Немецкое правительство не планирует обнародовать детали расследования диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ властей на запрос оппозиции в бундестаге.

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», — утверждает немецкий кабмин.

Правительство указало, что оно не обеспечивало «особую безопасность» газопроводов до взрывов.

Ранее на пресс-конференции в ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках».

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