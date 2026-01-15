Германия не пропустила «корабль-зомби» через Северное море

Федеральная полиция Германии отказала в проходе через территориальные воды нефтяному танкеру Tavian, не обнаружив о нем никаких записей в морских реестрах. Как сообщила газета Tagesschau , такие суда называют «кораблями-зомби»».

По данным журналистов, полиция заблокировала танкеру путь в субботу, 10 декабря.

Полиция направила к судну вертолет и по громкой связи потребовала от капитана предоставить необходимые бумаги о регистрации и страховке. Но экипаж ничего не ответил. Во время очередного подхода судна к водам немецким территориальным водам полиция запретила ему дальнейшее продвижение к берегу.

Предварительная проверка подтвердила, что судно ходит под фальшивым флагом и поддельным идентификационным номером. С 2021 года танкер находится в санкционном списке США.

Спустя сутки Tavian покинул акваторию Балтийского моря. По версии журналистов, экипаж допустил вооруженный захват танкера.

Военные США в четверг, 15 января, перехватили шестой танкер в Карибском море по подозрению в перевозке нефти из Венесуэлы. Для задержания гражданского судна американцы использовали авианосец «Джеральд Форд». Танкер передвигался под флагом Гайаны и последней точкой, которую он посещал стал остров Аруба.