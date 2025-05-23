Геостратег Школьников указал на принцип «тупой еще тупее тупого» в назначениях в ЕС

Геостратег Андрей Школьников в авторской программе на радиостанции Sputnik раскрыл критерии, которыми руководствовались в США при подборе европейских лидеров.

Речь идет, например, о президенте Франции Эммануэле Макроне и экс-канцлере Германии Ангеле Меркель. Их назначили, чтобы избежать появления в Европе сильного политического блока с Россией, считает аналитик.

По его словам, этих лидеров «поставили», ориентируясь на принцип «тупой еще тупее тупого». Такие руководители не могут совершать даже простые логические действия, заявил Школьников.