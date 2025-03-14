Геостратег Школьников: дружба России и Китая носит временный характер
Геостратег Андрей Школьников в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал взаимодействие между Россией и Китаем. Крупные государства не имеют постоянных союзников и врагов, отметил эксперт.
По его словам, сотрудничество РФ и КНР носит временный характер. Важно осознавать, что уже в 2030-х годах интересы стран начнут расходиться, заявил специалист.
«В 30-е годы наши пути разойдутся. И у нас будет нейтралитет или даже негативный нейтралитет. То есть это временное явление», — пояснил Школьников.
Он также указал на перспективы союза с Ираном. Соответствующее взаимодействие может продлиться десятилетиями, считает геостратег.
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