Геолог Агапитов объяснил, что пока сложно оценить ресурсный потенциал Гренландии

Кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Агапитов рассказал в беседе с сайтом KP.RU , что 80% поверхности Гренландии покрыто ледниками, что затрудняет оценку ресурсного потенциала территории.

По словам эксперта, под лед «заглядывают» дистанционно с помощью сейсмической, гравитационной и магниторазведки. Новый метод — мюонная томография с использованием космического излучения.

Агапитов считает, что экономически обоснованное освоение полезных ископаемых Гренландии в ближайшие 50–70 лет маловероятно. Возможно, более перспективным направлением для острова станет развитие искусственного интеллекта и криптовалют, для которых Гренландия может стать идеальной территорией из-за естественного охлаждения.