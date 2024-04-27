Географ Кислов: достоверно не установлено, что именно спровоцировало мощные осадки в ОАЭ | 360°

Мир 27 апреля 2024, 12:32 Географ Кислов: достоверно не установлено, что именно спровоцировало мощные осадки в ОАЭ

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Доктор географических наук Александр Кислов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал мощные осадки, которые совсем недавно обрушились на Объединенные Арабские Эмираты.

Общественность успела обвинить в происходящем местные власти, которые проводят эксперименты с засевом облаков. В действительности же так и не установлено, что именно спровоцировало непогоду, сказал эксперт.

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«Может быть, они подняли воздух или кто-то поднял в воздух всю авиацию, какая была в регионе, и засеивали атмосферу, вызвав это явление. Произошло вторжение холода», — отметил Кислов.

По данным метеорологов ОАЭ, засев облаков увеличивает количество осадков в идеальных условиях до 30%. Специалисты уверяют, что такой объем не может спровоцировать природные катаклизмы.