Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на стадии обсуждения находятся вопросы некой расчетной единицы или собственной валюты. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время платежные системы стран связаны с определенными валютами, сильно интегрированы в мировую платежную систему.

«В целом есть понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют, экспертами высказывались предложения и по созданию некой расчетной единицы ШОС или собственной валюты, но пока эта работа находится на стадии обсуждения», — сказал Ермекбаев.

ШОС основали в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Иран, Индия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Монголия и Афганистан.

Cтраны-партнеры организации — Шри-Ланка, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Непал, Мьянма, Мальдивы, Кувейт, Египет, Камбоджа, Бахрейн, Армения и Азербайджан.