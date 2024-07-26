Генсек ООН: в мире бьются рекорды по среднесуточной температуре

В последнее время среднесуточная температура в мире бьет все рекорды. Миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости».

Сначала Служба Европейского союза по изменению климата объявила 21 июля самым жарким днем за всю историю наблюдений, однако 22 июля ртутный столбик поднялся еще выше. При этом вторник, 23 июля, был в том же диапазоне, сообщила «Национальная служба новостей».

По прогнозам ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет.