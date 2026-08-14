Генсек ОДКБ объяснил важность обмена мнениями с НАТО

Масадыков назвал обмен мнениями между ОДКБ и НАТО важным шагом к укреплению мира

Обмен мнениями между ОДКБ и НАТО станет важным шагом к укреплению стабильности и глобального мира. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Важным шагом к укреплению глобального мира стал бы обмен мнениями между ОДКБ и НАТО», — считает Масадыков.

Также генсек указал на внимание ОДКБ к активной милитаризации Финляндии и стран Прибалтики.

«Безусловно, тревогу вызывает развитие событий на западных рубежах зоны ответственности ОДКБ — на границах со странами НАТО, в том числе милитаризация стран Балтии и Финляндии», — заключил он.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что Договор о коллективной безопасности стал одним из ключевых для формирования системы безопасности в Евразии.

Министр напоминал, что президент Владимир Путин предлагал выстраивать неделимую архитектуру безопасности на этом пространстве.