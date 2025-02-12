Генсек НАТО выдумал новую оценку действиям России
Рютте предложил называть действия России государственным терроризмом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдумал новую характеристику действиям России на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран военного альянса в Брюсселе 13 февраля.
Он предложил перестать называть действия России гибридной войной.
«Это не гибридная война, а государственная диверсия и государственный терроризм», — сказал Рютте.
Генсек НАТО также заявил, что его ничуть не беспокоят контакты между США и Россией по теме Украины.
«На 50% НАТО — это США. Я не обеспокоен контактами с Россией, потому что все мы вовлечены в альянс. Не буду спекулировать на этой теме», — добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил полное прекращение финансирования НАТО со стороны США. Он подчеркнул, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.