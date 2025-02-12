Генсек НАТО выдумал новую оценку действиям России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдумал новую характеристику действиям России на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран военного альянса в Брюсселе 13 февраля.

Он предложил перестать называть действия России гибридной войной.

«Это не гибридная война, а государственная диверсия и государственный терроризм», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также заявил, что его ничуть не беспокоят контакты между США и Россией по теме Украины.

«На 50% НАТО — это США. Я не обеспокоен контактами с Россией, потому что все мы вовлечены в альянс. Не буду спекулировать на этой теме», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил полное прекращение финансирования НАТО со стороны США. Он подчеркнул, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.