Генпрокурор России Гуцан подписал меморандум о взаимопонимании с Кенией

Генпрокурор России Александр Гуцан и директор Службы уголовного преследования Республики Кении Ренсон Ингонгой подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Гуцан отметил, что российское руководство придает большое значение наращиванию партнерства с государствами Африки. Он напомнил, что этой осенью состоится третий саммит Россия — Африка.

«Его ключевыми целями является укрепление политического диалога, координация усилий в сфере безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам, развитие торгово-экономических и других связей. <…> Предлагаю использовать эту площадку для дальнейших контактов по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — подчеркнул генпрокурор.

В ходе переговоров Гуцан и Ингонгой обсудили вопросы борьбы с транснациональной преступностью. В их числе совместные усилия России и Кении по розыску, аресту и возвращению преступных доходов из-за рубежа. В конце встречи генпрокурор и директор подписали меморандум о взаимопонимании.