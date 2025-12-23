Генконсул Марков выразил уверенность, что прямые рейсы снова появятся между Россией и США

Генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков высказался в беседе с KP.RU по поводу перспектив восстановления воздушного транспортного сообщения между Россией и Соединенными Штатами. Вопрос восстановления полетов поднимался в связи с оживлением взаимодействия между правительствами обеих стран.

До ввода санкционных ограничений рейсы выполнялись несколькими авиакомпаниями, обеспечивавшими перелеты между крупными городами России и США, такими как Москва и Санкт-Петербург с Нью-Йорком, Вашингтоном и Лос-Анджелесом. Перспектива возобновления регулярного авиасообщения вызвала оптимизм среди потенциальных пассажиров, желающих отказаться от долгих стыковок в третьих странах.

Тем не менее, точное время возвращения прямых рейсов пока неизвестно. Генконсул выразил уверенность, что рано или поздно прямые рейсы снова появятся, учитывая заинтересованность обеих сторон в налаживании удобных авиаперевозок. Однако определить временные рамки восстановления рейсов затруднительно ввиду множества нерешенных вопросов и продолжающихся консультаций между сторонами.