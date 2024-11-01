Гендиректор компании «Союзмолоко» Белов: новым крупнейшим покупателем российского сухого молока стал Алжир

Генеральный директор компании «Союзмолоко» Артем Белов в разговоре с Ura.ru назвал Алжир новым крупнейшим покупателем российского сухого молока. Как уточнил эксперт, эта страна является вторым по величине рынком сбыта продукта после Китая.

Белов считает, что именно биржевые товары, к которым он отнес сухую сыворотку, сухое обезжиренное и цельное молоко, могут стать драйвером российского молочного экспорта.

«Этот рынок, второй по величине после Китая, предоставляет отличные возможности для развития и наращивания экспорта», — сказал собеседник.

В Алжир за последние время было отгружено около 2,5–3 тысячи тонн сухого обезжиренного молока из России, привел цифры эксперт.